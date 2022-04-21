قلعة من العصور الوسطى تفتح أبوابها للاجئين أوكرانيين

أراد الآيرلندي باري هوجيان وزوجته الإسبانية لولا مساعدة الأوكرانيين الفارين من منازلهم ولكن لم يكن لديهما متسع في منزلهما في مدريد، لذلك فقد قررا تقديم منزلهما الثاني بدلاً منه، وهو قلعة تعود للقرن الخامس عشر في غرب آيرلندا.

وفي غضون يوم واحد، كان هوجيان على متن طائرة متجهة إلى بولندا، بعد أن أنشأ حساباً على «فيسبوك» لأول مرة ليعرض من خلاله ملاذاً للفارين. وعاد ومعه أحد عشر أوكرانياً، هم مجموعة من دنيبرو وأخرى من زابورجيا بالقرب من ماريوبول، إلى قلعة باليندولي.

وقال هوجيان، الذي يقيم في القلعة المؤلفة من أربعة طوابق مع زوجته وطفلين مراهقين لوكالة «رويترز» للأنباء: «لقد كنا مدمرين عاطفياً ربما لأكثر من أسبوع. لم نكن واثقين مما نفعله، ونحاول فقط تحسين الوضع لهم».

وأضاف: «لذلك فإن الوضع أصبح يتحسن كل أسبوع... يمكنك أن تشعر بسقوط العبء عن أكتافهم. يأتينا أناس طوال وقت يحاولون مساعدتهم. إنها حقاً (مائة ألف ترحيب) من شعب آيرلندا».

الأوكرانيون الأحد عشر هم من بين 23 ألف لاجئ وصلوا حتى الآن إلى آيرلندا. وتتوقع الحكومة أن يرتفع العدد إلى أربعة أمثاله، أي ما يعادل اثنين في المائة من السكان، وأن تضطر قريباً إلى إيوائهم في مراكز المؤتمرات أو الصالات الرياضية.

وبعد شهر من وصولهم، وجد خمسة منهم وظائف. ويرتاد أطفالهم المدارس ويلعبون في القلعة والأرض المحيطة بها الممتدة على مساحة نصف فدان مع الأطفال المحليين الذين تجلب عائلاتهم باستمرار أي شيء

ممكن للمساعدة مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون الزائدة عن حاجتها وسلال البيض الطازج من أجل ماريا نازارتشوك، الخبازة البارعة في المجموعة.

تتذكر الشابة التي تبلغ من العمر 20 عاماً دوي القنابل والصواريخ قبل أن تشرع في الرحلة التي استغرقت ثلاثة أيام ثم انتظاراً مدته 28 ساعة عند الحدود البولندية للهرب من الغزو الروسي.