الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم معدات عسكرية لأوكرانيا

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، قال ميشال: "نجحنا في إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في غضون ساعات قليلة بتقديم معدات عسكرية ... واليوم قررنا (تأمين) 1.5 مليار يورو من أجل المعدات العسكرية".وحول اللقاء، قال زيلينسكي، عبر حسابه بتويتر، "اليوم في كييف، ناقشنا العقوبات المفروضة على روسيا والدعم الدفاعي والمالي لدولتنا والإجابات على الاستبيان حول امتثالنا (كييف) لمعايير الاتحاد الأوروبي".

ووجه الشكر لميشال "على اللقاء الهادف والتضامن مع الشعب".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت في وقت سابق الاربعاء، إن بلادها خصصت مبلغا قيمته مليار يورو لكييف لشراء أسلحة دفاعية، وذلك وسط انتقادات لبرلين من عدم إرسالها معدات عسكرية لأوكرانيا.



وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي أعلن الثلاثاء، أن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأميركي إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

كذلك أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، الأسبوع الماضي، بأن باريس قدمت نحو 100 مليون يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى الآن.