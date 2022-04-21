تصاعد الدعوات لاستقالة رئيس سريلانكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى سقوط أول حالة وفاة بعد أسابيع من الاحتجاجات في سريلانكا بسبب نقص الغذاء والوقود إلى تصاعد الدعوات لاستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، فيما قال زعيم بالمعارضة الرئيسية إن راجاباكسا «مسؤول عن كل حالة وفاة». ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس عن وحدة الإعلام التابعة للشرطة في العاصمة كولومبا قولها هاتفيا إن رجال الشرطة أطلقوا الرصاص الحي الليلة الماضية في منطقة «رامبوكانا» وسط البلاد، بعد أن فشل الغاز المسيل للدموع في تفريق مجموعة من المحتجين الذين أغلقوا مسار قطار وحاولوا إشعال النار في شاحنة ديزل.



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