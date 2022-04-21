شكرا لقرائتكم خبر المؤبد لـ3 قيادات إخوانية مصرية في أحداث برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أيدت محكمة النقض المصرية حكم المؤبد الصادر بحق ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان، هم محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»أحداث قسم شرطة برج العرب».

وأيدت المحكمة أيضا السجن المشدد 15 عاما للمتهمين مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد سعدالدين، وأبوبكر جابر، وعادل السيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت في سبتمبر 2020 حكمها على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.

ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.

وقالت «إن الغرض من ذلك ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف؛ مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات.