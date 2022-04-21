شكرا لقرائتكم خبر تونس تمنع سفر طاقم سفينة اكسيلو الغارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم محكمة قابس في جنوب تونس أمس إن السلطات القضائية في الجهة قررت حجر السفر على طاقم سفينة «اكسيلو» الغارقة في سواحل الجهة والمحملة بـ750 طنا من الديزل.

وأوضح المتحدث محمد الكراي أن المحكمة الابتدائية في قابس قررت تحجير السفر على أفراد الطاقم لمدة 15 يوما قابلة للتجديد بهدف استكمال التحقيقات معهم.

وبدأت السلطات تحقيقات في ملابسات غرق السفينة، حيث تحوم شكوك حول صلاحية السفينة التي كانت تحمل علم غينيا الاستوائية وأنشطتها.

ويتكون طاقم السفينة من 7 أفراد من بينهم 4 أتراك و2 من أذربيجان وجورجي.