شكرا لقرائتكم خبر الدبيبة: لن أترك منصبي إلا بعد الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السابق عبدالحميد الدبيبة تأكيده على استمرار حكومته في العمل لحين التسليم لجهة منتخبة مباشرة من الشعب.

وصنف الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أطراف الصراع السياسي الدائر في ليبيا إلى صنفين، أحدهما يريد الانتخابات، والآخر يريد التمديد لنفسه، في إشارة لمجلس النواب الليبي والحكومة التي كلفها في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا. ووجه كلمة لخصومه السياسيين قائلا «إن كانت مشكلتكم مع عبدالحميد الدبيبة فأزيلوه، ولكن من خلال الانتخابات، وليس عبر التمديد والانقسام السياسي والفوضى والحروب».

وأشار الدبيبة إلى أنه سيتوجه بكلمة للشعب الليبي خلال الأيام القادمة سيتحدث فيها عن مستقبل الانتخابات والأطراف التي تعرقلها، حتى تنكشف الحقيقة الكاملة أمام الشعب الليبي. وأدان رئيس الحكومة، التي تسير شؤون البلاد، ما وصفه بـ»الاعتداء على المرافق النفطية»، وتوقف إنتاج وتصدير النفط، ووصف ذلك بالجريمة التي سيدفع الشعب ثمنها.