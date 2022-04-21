لبنان: مبادرة الكويت منطلق لتعزيز العلاقات مع الخليج

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وقال السفير الكويتي بعد اللقاء ردا على سؤال عما إذا كانت الزيارة إلى مقر مجلس النواب في عين التينة تعني بأن المبادرة الكويتية قد نجحت أكد الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه فهذه المبادرة ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء.
وأضاف «وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حملني دولة الرئيس رسالة شكر إلى أمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الخارجية وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب وبالذات دول الخليج».
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