شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» توزع 450 سلة رمضانية في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام توزيع 450 سلة رمضانية متكاملة، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - الذي تنفذه الوزارة في 34 دولة حول العالم،

ووزعت السلال الغذائية للجمعيات الخيرية الرسمية بمقر السفارة بحضور رؤساء الجمعيات والمؤسسات الخيرية الرسمية ، كما تستهدف المليون صائم خلال شهر رمضان المبارك لهام 1443هـ .

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود السويلم أن البرنامج يعد لبنة من ‏لبنات الخير والبركة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في شهر ‏العطاء ، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك في عدد من دول العالم لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، ومنها فيتنام التي يبلغ عدد المستفيدين فيها أكثر من 6000 آلاف صائم طوال الشهر الكريم .

من جانبه أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية في فيتنام بهذه اللفتة الكريمة، والعمل المتواصل الذي تقدمه قيادة المملكة للمسلمين في كل بلدان العالم في شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن ذلك يجسد حرصها على تلمس احتياجاتهم في هذا الشهر الذي تقدم فيه مملكة الخير عطاءاتها للمسلمين بالعالم.