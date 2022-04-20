دولة أوروبية تعلن رفع جميع قيود السفر

وأشار بليفريس إلى إن "الظروف الوبائية قد استقرت في البلاد، وسيكون بإمكاننا المضي قدما في تعليق تدابير الحماية المطبقة اعتبارا من 1 مايو".

وهذا يعني أن استخدام اليونان لشهادات اللقاح لدخول البلاد لن يكون ساريا اعتبارا من هذا التاريخ، إلا أن سيظل شرط ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة والأماكن الخارجية حيث يصعب تطبيق التباعد الاجتماعي، سيبقى ساريا حتى 1 يونيو.



إلا أن بليفريس أكد أنه هذه الإجراءات سيتم تعليقها حتى 1 سبتمبر، بدلا من إلغائها، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة القواعد الجديدة بعد الصيف.

كما شجع المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامة خلال احتفالات عيد الفصح في البلاد.