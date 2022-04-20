البنتاجون يعلن مساعدة أوكرانيا في إعادة تجهيز مقاتلات معطلة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن عدد الطائرات المقاتلة الصالحة للقيام بعمليات لدى سلاح الجو الأوكراني زاد عن عددها قبل أسابيع قليلة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا "تلقت قطع غيار كافية ومعدات إضافية" لإعادة تشغيل بعض مقاتلاتها المعطلة وذلك بفضل التنسيق من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف كيربي أن سلاح الجو الأوكراني تمكن من زيادة أسطوله بـ"عدد لا بأس به" من الطائرات بمساعدة قطاع الغيار الواردة من الولايات المتحدة وحلفاء لها، لكنه لم يذكر عددا محددا.

من جانبه، قال مسؤول رفيع المستوى تابع لوزارة الدفاع "أصبح لديهم أكثر من 20 مقاتلة إضافية مقارنة بما كان لديهم قبل ثلاثة أسابيع"، وأضاف أنه لم يتم تسليم أوكرانيا حتى الآن مقاتلات إضافية لكن توفير قطع الغيار الضرورية مكن سلاح الجو من زيادة عدد مقاتلاته الصالحة للاستخدام، ولم يذكر كيربي أو المسؤول الرفيع إجمالي عدد المقاتلات الصالحة للاستخدام الموجودة لدى الجيش الأوكراني.

وصرح كيربي بأن هناك عرضا من دولة حليفة لتسليم مقاتلات إضافية إلى أوكرانيا لكنه ذكر أن عملية التسليم لم تتم حتى الآن، ولم يذكر كيربي اسم الدولة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الدولة هي إحدى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الواقعة شرق أوروبا لأنه لا تزال هناك طائرات سوفيتية الصنع طراز ميج-29 وهي الطائرات التي تدرب الأوكرانيون على استخدامها.

كانت بولندا عرضت قبل أسابيع تسليم أوكرانيا مثل هذه المقاتلات عن طريق نقلها إلى قاعدة عسكرية في ألمانيا تابعة للقوات الأمريكية، غير أن الحكومة الأمريكية رفضت المشاركة على الأرجح لكي تتفادى الاستفزاز المباشر لروسيا.