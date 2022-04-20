جمع بين المشرط والقلم.. طبيب جراح يكتب القرآن كاملًا بخط يده في بورسعيد - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الدكتور محمد الجريتلي، أستاذ جراحة العظام بجامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرضًا للخط العربي، بقصر ثقافة محافظة بورسعيد.

وقال الدكتور محمد، إن الخط العربي هواية منذ صغره وعمل على ثقلها وتنميتها، لكن اهتمامه بها تأثر نتيجة عمله كطبيب جراح وأستاذ جامعي، مضيفًا:"هناك ارتباط وتشابه بين جراحة العظام والخط العربي، فكلاهما يريد أستاذًا يعلمك، وأنا مثلما أُعلم الطلاب الطب في الجامعة أُعلم أيضًا الشباب الخط العربي في عدة أماكن أخرى".

وتابع: "مشرط الجراح يشبه قلم الخطاط، فكلاهما يحتاج لمهارة ودقة عالية، وقد وُفقت بفضل الله تعالى في كتابة القرآن الكريم كاملًا بخط يدي مستخدمًا الخط النسخ في فترة دامت 3 سنوات، وكلما كنت أكتب القرآن كنت أشعر براحة وسعادة لا توصف، وأتمنى أن تصل أعمالي إلى كل العالم".