إصابة شخصين في انهيار منزل بأسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في انهيار منزل قديم مكون من طابقين، بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل قديم بقرية الواسطى ووجود مصابين.

بالانتقال والمعاينة الأولية تبين انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن وأفلاق النخيل، وأسفر عن إصابة "طه. ي. ط" 75 عامًا، و"محمد. ي.ط" 65 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.