أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع على مركز الشرطة الحدودي ببلدة (بيتيلكولي)، ومعسكر للحرس الوطني النيجري في محافظة (جادو) بجمهورية النيجر، ونتج عنهما مقتل (11) جنديًا، وإصابة (11) آخرين منها إصابات خطرة، معربة عن بالغ الأسى والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر الشقيق.
وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة العربية السعودية مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين الهجوم الإرهابي في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.