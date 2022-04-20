أوكرانيا: خطة الممرّ الإنساني في ماريوبول “لم تنجح”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 10:43 مساءً

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إنّ خطة الممرّ الإنساني لإجلاء المدنيين من ميناء ماريوبول المحاصر في جنوب شرق أوكرانيا الأربعاء “لم تنجح”.

واتهمت فيريشتشوك الروس بخرق وقف إطلاق النار وقطع الطريق أمام الحافلات.

وأضافت: “للأسف لم تنجح خطة ممر ماريوبول الإنساني كما كان مقرّراً اليوم” بعد إعلان صباح الأربعاء عن اتفاق “أولي” مع روسيا بشأن هذا الممرّ، وهو الأول من نوعه منذ السبت.

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع روسيا لإنشاء ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، في حين يشتد القتال على جبهات القتال في منطقة دونباس شرقي البلاد، حيث تحاول القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو اختراق خطوط دفاع الجيش الأوكراني.

من ناحية أخرى، قالت النرويج اليوم إنها شحنت نحو 100 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا. ومن جانبها، تعهدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتقديم المزيد من الأسلحة لكييف لمواجهة الهجوم الروسي بالمناطق الشرقية، ولا سيما ما تعلق بأسلحة المدفعية الثقيلة، وقالت بريطانيا إنها تدرس إمكانية تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ مضادة للسفن.