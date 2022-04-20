ضربة قاصمة لإيران.. أميركا لا تعتزم شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 10:34 مساءً

تلقت إيران ضربة قاصمة بشأن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، كشف مسؤول إسرائيلي بارز الأربعاء أن مسؤولين بالإدارة الأميركية أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن لا تعتزم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية كجزء من المفاوضات النووية.

وقال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال تدرس شطب جزء من الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية “مع إبقاء فيلق القدس التابع له على القائمة”، حسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن المسؤول الذي لم تسمه.

كما أضاف أن المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى متعثرة في الوقت الحالي، مرجعاً ذلك إلى حد كبير لمطالبة طهران واشنطن بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

غموض حول مفاوضات فيينا

يأتي ذلك فيما يستمر الغموض حول مصير المفاوضات النووية في فيينا بين الغرب وطهران.

فمن بين المسائل العالقة في المفاوضات التي انطلقت في أبريل 2021، واصلة إلى مراحلها النهائية، مطالبة إيران بإزالة اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، رغم أن واشنطن أكدت مراراً أن هذا الأمر لن يعني على أي حال رفع العقوبات عن تلك الميليشيات.

فيما حثت الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى تخطي العراقيل والتسريع في إعادة إحياء الاتفاق، متحدثة عن مرحلة نهائية وشيكة.

غير أن الاتفاق لم ير النور حتى الآن رغم ذلك، بسبب عراقيل مختلفة، أبرزها مسألة الحرس الثوري التي طفت مؤخراً إلى السطح.