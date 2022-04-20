إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضّفة وغزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتباراً من يوم غد الخميس.

وقال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إنه “بعد تقييم أمني ووفقًا لتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من يوم غد الخميس الساعة 17:00 حتى يوم السبت 23 أبريل 2022”.

وأضاف أنه “خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكنًا إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية”.

بدورها، نوهت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن “الإغلاق في الضفة الغربية لا يشمل تصاريح الصلاة في المسجد الأقصى”.

اقتحام الأقصى

ولليوم الرابع على التوالي، اقتحمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأخلت قوات الاحتلال المسجد الأقصى من المصلين والمعتكفين قبيل اقتحام مجموعات من المستوطنين لباحاته، والذي استمر نحو 3 ساعات ونصف الساعة قبل أن ينسحب المستوطنون وقوات الشرطة من المسجد الشريف.

وخلال اقتحام المسجد الأقصى اندلعت اشتباكات محدودة بين مصلين وشرطة الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت ما تبقى من مصلين داخل المصلى القبلي، كما حاصرت النساء داخل مصلى قبة الصخرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن القيادة السياسية والأمنية قررت إغلاق المسجد الأقصى أمام دخول اليهود، ولكن ابتداء من الجمعة المقبل الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفال بعيد الفصح، حتى نهاية شهر رمضان.