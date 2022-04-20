شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات في أريزونا الأمريكية تدفع الآلاف للفرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتسع نطاق حريق الغابات في ولاية أريزونا الأمريكية، وانتشر إلى مزيد من المناطق، بنحو ثلاثة أمثال اليوم الأربعاء، بعد أن أحرق عشرات المباني وأجبر الآلاف على الفرار من منازلهم في منطقة ريفية ضربها الجفاف.

واجتاح الحريق، الذي أطلق عليه اسم حريق النفق، شمال شرق تلال غير مأهولة إلى حد كبير على بعد 23 كيلومترا شمال فلاجستاف بولاية أريزونا، وأتى على 16625 فدانا، وهي مساحة أكبر من مساحة منطقة مانهاتن، وفقا لنظام معلومات الحرائق إنسيويب.

وقال مجلس المشرفين في مقاطعة كوكونينو إن الحريق، الذي أججته رياح الربيع العاصفة، أجبر أكثر من ألفين من السكان على ترك منازلهم. ودمر الحريق 24 مبنى.