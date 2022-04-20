بوتين يهدد من يفكر في الهجوم على روسيا .. سيواجه هذا السلاح

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن صاروخ "سارمات" العابر للقارات الجديد سيدفع الأعداء للتفكير قبل مهاجمة روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وجدد الرئيس الروسي التأكيد على أن هدف العملية العسكرية التي أطلقتنا موسكو في 24 فبراير الماضي يكمن في مساعدة مواطنينا في دونباس، متابعا: سنتصرف تدريجيا وسنحقق وضعا سيضمن تطبيع الحياة تدريجيا هناك وتغييرها نحو الأفضل كما حصل في حياته في سيفاستوبول.

وأعرب الرئيس الروسى عن قناعته بإحلال السلام في دونباس بفضل روسيا، موضحا أن حياة سكان شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول كانت مختلفة تماما عما كان في دونباس، متابعا: لكن المأساة في دونباس وخصوصا جمهورية لوغانسك الشعبية هي التي أجبرت روسيا على بدء هذه العملية العسكرية.