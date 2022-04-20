شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: المصرية للشراكة من أجل التنمية لها دور تنموى بأفريقيا وآسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية تقوم بدور تنموى وسياسى كبير للغاية.

وأضاف "الخولي" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الخارجية) للعام المالي 2022/2023، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أسست من أجل دعم العلاقات المصرية بإفريقيا، ولكنها تجاوزت النطاق الأفريقي والآن لها جهود كبيرة فى شرق آسيا.

ودعا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تنتهز فرصة مناقشة وزارة الخارجية والعمل على توسيع الميزانية الخاصة بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدا أن ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ضعيفة رغم أنها تقوم بجهود جبارة.

تعليق النائب طارق الخولي على ماهية "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" جاء بعدما استفسرت النائبة شيماء حلاوة عن أعمال الهيئة.

فيما دعا خلال الاجتماع النائب طارق درويش أعضاء اللجنة الإطلاع على ميزانية وزارة الخارجية وتسجيل ملاحظاتهم كاملة لتوجيه جميع الاستفسارات للمسئولين عند استضافتهم من قبل اللجنة بمجلس النواب.