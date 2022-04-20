النيابة تحقق في اتهام موظف بقتل أشقاءه الثلاثة بالرصاص في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالوراق، التحقيق حول اتهام موظف بقتل أشقائه رميًا بالرصاص بسبب خلاف على الميراث.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف علا ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وطلبت الاستماع لأقوال الشهود حول الواقعة، لكشف التفاصيل.

البداية عندما تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام.

التحريات الأولية التي باشرها العيد مروان مشرف مفتش فرقة الوراق وأوسيم بينت أن مشادة كلامية نشبت بين 4 أشقاء تطورت إل مشاجرة، فأطلق أحدهم الرصاص صوبهم فأردى اثنان منهم قتيلين ويصارع الثالث الموت ولاذ بالفرار.

ويكثف ضباط مباحث الوراق جهودهم بقيادة المقدم هاني مندور لضبط المتهم، وتم إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.