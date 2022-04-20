30 جنيهًا زيادة في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات المسائية، وزاد الجرام 27 جنيهًا، مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد 3 جنيهات في منتصف التعاملات ليواصل قفزته وتصبح قيمة الزيادة في الجرام الواحد 30 جنيهًا حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 723 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 930 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1085 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1240 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8680 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات المسائية لجلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1948 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.09%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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