أقباط يفوزون في مسابقة للقرآن الكريم بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

فاز عدد من الأقباط في مسابقة دينية خاصة بالقرآن الكريم، نظمتها مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بعنوان "إعجاز الرحمن في سور القرآن"، وتم تكريم الفائزين في الحفل الذي أُقيم اليوم بمقر المديرية.

وقال المهندس وائل مختار المصري وكيل وزارة إسكان المنيا، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه دائما يشجع على إقامة مثل هذه الحفلات خلال المناسبات الدينية والقومية المختلفة لما له من عظيم الأثر للروح المعنوية للعاملين بالمديرية وروح الفريق الواحد، وفرصة الالتقاء للعاملين لسماع مطالبهم بعيدًا عن أجواء وضغوط العمل.

وقال أسامة محمد نجيب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، إن الإدارة نظمت المسابقة للعاملين بالمديرية، ووزعتها على جميع العاملين بالمديرية قبل 15 يومًا، وتقدم لها 75 من العاملين بالمديرية كان من بينهم أقباط.

وأُجريت القرعة العلنية أثناء الحفل بحضور مديري الإدارات وجميع العاملين بالمديرية في أجواء رمضانية مليئة بالود والتفاؤل، وذلك لاختيار 32 فائزا من بين الإجابات الصحيحة، وجاء من بين الفائزين اثنين من الأقباط هما ثناء حكيم وهبة، وناصر ميلاد لبيب بالإضافة إلى اثنين آخرين من العمال بالمديرية.