بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة من أجل المتضررين من الحروب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأربعاء، في أول مقابلة عامة له في ساحة القديس بطرس منذ بداية أزمة وباء كورونا، إلى الصلاة من أجل المتضررين من الحروب.

وقال زعيم الكنيسة الكاثوليكية موجها التحية للزوار في الفاتيكان باللغة الألمانية: "فلنصل في وقت واحد من أجل السلام ولتقديم المواساة للعائلات التي تمر بالكثير من المعاناة بسبب الحروب في العالم".

وشكر البابا الحضور من البولنديين على ترحيبهم باللاجئين الأوكرانيين "الذين وجدوا أبوابا مفتوحة وقلوبا كريمة في بولندا".

ومر البابا أرجنتيني المولد، ٨٥ عاما، في سيارته البابوية بالعديد من الزوار في بداية المقابلة، حيث توالت صيحات "يحيا البابا". كما انتقد المعاملة المهينة للمسنين في كلمته.

وظلت المقابلة العامة الأسبوعية للبابا تعقد في قاعة الجمهور في الفاتيكان أو في ساحة القديس داماسوس الصغيرة لفترة بسبب القيود المرتبطة بالوباء.

