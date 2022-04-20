الهند تؤيد ضمان توفير ممر آمن للإمدادات الإنسانية في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (أ ش أ):

أكد نائب مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة "آر.رافيندرا"، أن بلاده مازالت تشعر ببالغ القلق إزاء تردي الوضع في أوكرانيا، وأنها تؤيد الدعوات التي تطالب بضمان توفير ممر آمن للإمدادات الإنسانية الأساسية.

وقال نائب مندوب الهند، في معرض كلمة بمجلس الأمن فيما يتعلق بهذا الشان نشرت اليوم" إن الهند تؤكد مجددا دعوتها للوقف الفوري للعمليات العدائية هناك، لقد أكدنا منذ بداية الصراع ضرورة انتهاج المسار الدبلوماسي وأسلوب الحوار، ونؤيد الدعوات التى تطالب بضمان توفير ممر آمن للإمدادات الإنسانية الأساسية والإمدادات الطبية من خلال إقامة ممرات إنسانية دائمة في أوكرانيا".

وعبر نائب المندوب الهندي لدى الأمم المتحدة عن أمله في أن يستمر المجتمع الدولي في تلبية الاحتياجات الإنسانية للأوكرانيين، مشيرا إلى أن الهند ستقدم المزيد من الإمدادات الطبية إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.