قلعة أيرلندية من العصور الوسطى ملاذٌ لأوكرانيين هاربين!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

أراد الأيرلندي باري هوجيان وزوجته الإسبانية لولا مساعدة الأوكرانيين الفارين من منازلهم ولكن لم يكن لديهما متسع في منزلهما في مدريد، لذلك فقد قررا تقديم منزلهما الثاني بدلا منه، وهو قلعة تعود للقرن الخامس عشر في غرب أيرلندا.

وفي غضون يوم واحد، كان هوجيان على متن طائرة متجهة إلى بولندا، بعد أن أنشأ حسابا على فيسبوك لأول مرة ليعرض من خلاله ملاذا للفارين. وعاد ومعه أحد عشر أوكرانيا، هم مجموعة من دنيبرو وأخرى من زابورجيا بالقرب من ماريوبول، إلى قلعة باليندولي.

وقال هوجيان، الذي يقيم في القلعة المؤلفة من أربعة طوابق مع زوجته وطفلين مراهقين “لقد كنا مدمرين عاطفيا ربما لأكثر من أسبوع. لم نكن واثقين مما نفعله، ونحاول فقط تحسين الوضع لهم”.

وأضاف “لذلك فإن الوضع أصبح يتحسن كل أسبوع… يمكنك أن تشعر بسقوط العبء عن أكتافهم. يأتينا أناس طوال وقت يحاولون مساعدتهم. إنها حقا (مئة ألف ترحيب) من شعب أيرلندا”.

الأوكرانيون الأحد عشر هم من بين 23 ألف لاجئ وصلوا حتى الآن إلى أيرلندا. وتتوقع الحكومة أن يرتفع العدد إلى أربعة أمثاله، أي ما يعادل اثنين بالمئة من السكان، وأن تضطر قريبا إلى إيوائهم في مراكز المؤتمرات أو الصالات الرياضية.

وبعد شهر من وصولهم، وجد خمسة منهم وظائف. ويرتاد أطفالهم المدارس ويلعبون في القلعة والأرض المحيطة بها الممتدة على مساحة نصف فدان مع الأطفال المحليين الذين تجلب عائلاتهم باستمرار أي شيء ممكن للمساعدة مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون الزائدة عن حاجتها وسلال البيض الطازج من أجل ماريا نازارتشوك، الخبازة البارعة في المجموعة.

تتذكر الشابة التي تبلغ من العمر 20 عاما دوي القنابل والصواريخ قبل أن تشرع في الرحلة التي استغرقت ثلاثة أيام ثم انتظارا مدته 28 ساعة عند الحدود البولندية للهرب من الغزو الروسي. وهي تعمل الآن في مركز لمستلزمات العناية بالحدائق بالقرب من القلعة.

ونازارتشوك طالبة في مجال المحاسبة، وسافرت مع والدتها تاركة شقيقين وأختا وجدة في مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا. وتأمل في مواصلة دراستها في جامعة جالواي الوطنية في سبتمبر أيلول.

وقالت “عندما كنا ذاهبين إلى بلد آخر، بكيت لأن الأمر حدث بسرعة جدا”.

وأضافت “الشعب الأيرلندي ودود ولطيف جدا. كل الناس يريدون مساعدتنا. أنا سعيدة جدا هنا. لدي وظيفة جيدة ومنزل جميل. لم يخطر ببالي مطلقا أنني سأعيش يوما ما في قلعة”.