القوات الأوكرانية توقف تقدّم الروسي في هذه المنطقة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

قال أولكسي أرستوفيتش المستشار الرئاسي الأوكراني اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية من مدينة إيزيوم الشمالية الشرقية إلى سلوفيانسك القريبة.

وأضاف في كلمة مسجلة بالفيديو “ركزوا قواتهم هناك ويحاولون التقدم لكنهم لم ينجحوا حتى الآن”.

وقال أرستوفيتش كذلك إن القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة صامدة على الرغم من الهجمات الروسية المستمرة على مصنع أزوفاستال للصلب.

وقبل يومين، بدأت معركة دونباس، وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أوليكسندر موتوزيانيك، اليوم الأربعاء، أن معركة دونباس في الشرق الأوكراني، ضد القوات الروسية “حاسمة” بالنسبة لبلاده.

كما رأى أن روسيا تهدف إلى دفع قوات بلاده خارج المناطق الشرقية في لوغانسك ودونيتسك والحفاظ على ممر بري لشبه جزيرة القرم “مؤقتا ” قبل التاسع من مايو المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية .

وأضاف أنه من المرجح أن تحاول القوات الروسية تطوير الهجوم في مناطق أخرى وبالتحديد في خيرسون.

كذلك، أوضح أن الروس سيسعون إلى تطويق الوحدات العسكرية الأوكرانية في الاتجاهات الرئيسية ومنع الإمدادات عنها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية بدورها وصفت أمس تلك المعركة بالمهمة، لافتة إلى أن عملياتها في الشرق الأوكراني دخلت مرحلة جديدة مهمة، من أجل تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في إشارة إلى المنطقتين الخاضعتين لسلطة متمردين موالين لموسكو شرق أوكرانيا.

فيما وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف تلك المرحلة بالمهمة جداً، وسط توقعات غربية وأوكرانية أن تشهد تلك المناطق قتالا عنيفا بين الروس والأوكرانيين.