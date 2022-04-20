20 أبريل , 2022 كييف: قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن أوكرانيا توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن عمل ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول المحاصرة اليوم الأربعاء. وكتبت على فيس بوك "بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في ماريوبول، هذا هو المكان الذي ستتركز جهودنا عليه اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تعلن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.