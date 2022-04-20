نجوم ليفربول تواصل التألق في 'البريميرليج'

حيث وصل النجم السنغالى ساديو مانى إلى 109 أهداف فى مشواره بالدوري الإنجليزي، ليعادل عدد أهداف نجم مانشستر يونايتد السابق الويلزى رايان جيجز.

وسجل النجم السنغالى مانى أهدافه الـ 109 فى الدوري الإنجليزي فى 258 مباراة، فى المقابل سجلهم النجم الويلزى رايان جيجز خلال 632 مباراة.



فيما يأتى النجم المصرى محمد صلاح فى صدارة هدافى البريميرليج برصيد 22 هدفا، بعدما سجل ثنائية فى مرمى مانشستر يونايتد، فى اللقاء الذى حسمه الريدز 4 – 0.

كما يتصدر النجم المصرى بالتساوى مع زميله ألكسندر أرنولد قائمة أكثر صانعى الأهداف برصيد 12 أسيست، كما يعد الحارس البرازيلى أليسون صاحب أكبر عدد من الشباك النظيفة برصيد 18 مباراة.

