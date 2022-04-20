بغداد وواشنطن تبحثان تطورات الأوضاع السياسية العراقية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتطرق اللقاء، وفق البيان، إلى "تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، فضلاً عن مناقشة عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

