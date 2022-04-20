روسيا تهدد رئيسة مولدوفا بعد حظر رمز "زد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رد الزعماء الروس بحدة على حظر رمز حرب مؤيد لروسيا في جمهورية مولدوفا السوفيتية السابقة.



وهدد السيناتور الروسي اليكسي بوشكوف رئيسة الجمهورية مايا ساندو بأن بلادها قد ينتهي بها الأمر في "مزبلة التاريخ".

وكتب بوشكوف في قناة تليغرام الخاصة به أنه "ينبغي عليها أن تكون أكثر حذراً بشأن روسيا ورموزها، خاصة وأن تشيسيناو لا يمكنها دفع ثمن الغاز الروسي".

وتسعى مولدوفا، التي تقع بين أوكرانيا ورومانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت تشيسيناو قد قدمت مساعدات لكييف إنسانية وليست عسكرية. وفي الصراع نفسه، أعلنت جمهورية مولدوفا نفسها حيادها ولم تشارك أيضاً في العقوبات المفروضة على روسيا.

غير أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، حظرت تشيسيناو رمزي "زد" و"في" المستخدمين لدعم القوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا، بالإضافة إلى شريط القديس جورج، الذي يعتبر علامة أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأيضاً الانفصالييين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

وبررت ساندو الحظر بالقول إن الرمزين قسماً المجتمع.

وقالت إن مكانهما "في مكب نفايات التاريخ".