شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش ميزانية وزارة الخارجية لعام 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة (الخارجية) للعام المالى 2022/2023.

ودعا النائب كريم درويش رئيس اللجنة، جميع أعضاء اللجنة بتسجيل ملاحظاتهم كاملة على الموازنة العامة للوزارة الخارجية من أجل طرح كل التساؤلات على المسئولين عندما يتم استضافتهم من قبل اللجنة، مضيفا: "اجتماع اليوم هو اجتماع تنفيذي للوقوف علي الخطوط العريضة".

وقال: "علينا الانتهاء من مناقشة هذه الموازنة قبل شهر 5 المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ملتزمة بسياسة الدولة والتوجه العام ألا وهي سياسية التقشف"، لافتا إلى أنه فى بعض الأوقات تأتي سياسية التقشف بنتائج عكسية وخاصة مع وزارة حساسة كوزارة الخارجية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية فى حاجة لدعمها بطاقة شبابية.