شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بحصر أعداد الغارمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة جديدة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، الأمر الذى يؤكد حرص الرئيس على لم شمل الأسر المصرية والحفاظ على ترابطها.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور محمد جزر، أن مبادرة الرئيس السيسي مصر بلا غارمين، مبادرة إنسانية رائدة بكل المقاييس، أسعدت وستسعد آلاف الغارمين والغارمات والتخفيف عنهم، كما تعد انتصارا لحقوقهم المعيشية، مؤكدا على أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان على أن قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات، فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية وهو قرار يؤكد أن الرئيس أب لكل أسرة، حيث أنه يولي اهتمام بقضية الغارمات منذ توليه المسئولية وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمين وهي مبادرة تعكس مدى إحساسه بالمواطن المصرى".