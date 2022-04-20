وصول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى كييف

كييف: وصل رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء في الاتحاد، شارل ميشال، صباح الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، وفق ما كشف في تغريدة، وذلك في وقت تتعرّض أوكرانيا لهجوم روسي جديد واسع في شرق البلد.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورة له على رصيف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية "في كييف اليوم، في قلب أوروبا الحرّة والديموقراطية".