'ميا خليفة' تتسبب بجدل كبير في المسلسل السوري 'كسر عضم'!

وفي أحد المشاهد، تظهر إحدى الممثلات وهي تجسد دور فتاة ليل، وتضع نظارات مميزة، لتقوم زميلتها في المهنة بتشبيهها بميا خليفة.

وأثار المشهد ردود فعل متباينة بين من انتقده وبين من رأى أن ذكر اسم خليفة منطقي وجاء في سياق الدراما.



وفي سياق منفصل، ردت المخرجة السورية، رشا شربتجي، على اتهامات مواطنها الكاتب فؤاد حميرة، بسرقة نص مسلسله "حياة مالحة"، وتحويله بعد عشرة أعوام إلى مسلسل "كسر عضم"، الذي يعرض ضمن منافسات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، ويلاقي نجاحا كبيرا.