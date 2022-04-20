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تركيا تغلق مضيق البوسفور

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مضيق البوسفور أمام عبور السفن في كلا الاتجاهين بسبب الضباب الكثيف.
وذكرت وكالة الاناضول التركية ان "المديرية العامة التركية لسلامة السواحل اعلنت انه : "تم إغلاق المضيق من جهة الشمال إلى الجنوب اعتبارا من الساعة 02.00 بالتوقيت المحلي، ومن الجنوب إلى الشمال اعتبارا من الساعة 06.15 صباحا (GMT+3).

واضافت أن "إغلاق المضيق حتى إشعار آخر جاء بسبب الضباب الكثيف".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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