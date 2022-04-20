بيلاروس تبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أطلع وزير الصحة البيلاروسي، دميتري بانيفيتش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على لقاح "سبوتنيك لايت" (سبوتنيك المخفف) محلي الصنع ضد فيروس كورونا.



أفاد بذلك المكتب الصحفي لوزارة الصحة البيلاروسية الذي قال إن أول دفعة تجريبية للقاح تم إطلاقها في 14 أبريل الجاري قد أرسلت يوم 15 أبريل إلى مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية للتأكد من جاهزيته.

وجاء في بيان نشرته وزارة الصحة البيلاروسية أن إطلاق اللقاح البيلاروسي ضد فيروس كورونا هو مرحلة جديدة في التعاون الروسي البيلاروسي في مجال تطعيم سكان البلديْن.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية منحت مركز "غاماليا" في يناير عام 2021 ترخيصا بإجراء الاختبارات السريرية الدولية للقاح "سبوتنيك لايت" ضد كوفيد" والتي بدأت في منتصف فبراير عام 2021 .

وانطلقت عملية تطعيم السكان ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك" المخفف نهاية فبراير عام 2021. وفي مايو عام 2021 تم تسجيل اللقاح في روسيا وفي بيلاروس في 3 يونيو عام 2021.