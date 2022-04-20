غدا.. البرلمان البريطاني يصوت على إحالة جونسون إلى التحقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يصوت البرلمان البريطاني على إمكانية إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التحقيق بتهمة تضليل البرلمان، على خلفية الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خلال الحجر العام.



وأعلن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أنه وافق على المناقشة والتصويت يوم الخميس، قبل أن يدلي جونسون ببيان حول الغرامة التي حصل عليها لخرقه القانون.

ومن المحتمل أن تحقق لجنة الامتيازات فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عمدا عندما ادعى أنه لم يتم انتهاك قواعد كوفيد-19، الأمر الذي يتطلب استقالته إذا ثبت ذلك.

إلا أن هويل لم يؤكد ما إذا كانت لجنة الامتيازات ستفتح تحقيقا، تاركا الباب مفتوحا أمام احتمال أن يكون تصويت يوم الخميس على ما إذا كان جونسون قد "ازدرى البرلمان".

هذا أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، فرض غرامة على جونسون على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي.

وفي يناير الماضي، فتحت شرطة العاصمة تحقيقا في 12 حدثا (من بينها احتفالات في مقر رئاسة الحكومة) قد يكون تم خلالها انتهاك قيود الحجر العام.

يذكر أنه لا يمكن عزل جونسون من منصبه من قبل الناخبين حتى الانتخابات العامة المقبلة، التي ستجري في عام 2025 على أبعد تقدير. لكن يمكن لنواب حزب المحافظين اختيار التصويت بـ"عدم الثقة" في قيادته واستبداله بشخص آخر من الحزب.