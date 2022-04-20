مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في نابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد مسؤول فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، موقع "برناط" الأثري فوق قمة جبل عيبال في نابلس بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع المذكور، لإقامة احتفالات بمناسبة "عيد الفصح" العبري، وسط إغلاق لبعض مفارق الطرق المؤدية للمنطقة، وذلك بعد يوم من اقتحام جبل القبيبات في برقة شمال غرب نابلس".

وأضاف دغلس أن "المستوطنين يدعون وجود "مذبح" فوق قمة جبل عيبال، في محاولة لفرض أمر واقع لأطماعهم الاستيطانية"، مؤكداً أن "المستوطنين حاولوا أكثر من مرة إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، إلا أن الأهالي أفشلوا ذلك".