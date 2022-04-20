روسيا تعلن قصف 1053 هدفاً أوكرانياً في ليلة واحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات الروسية قصفت 1053 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل ودمرت 106 مواقع إطلاق نار.



وأضافت الوزارة الروسية: "قتل 40 جندياً أوكرانياً وتم تدمير 7 معدات عسكرية بصواريخ عالية الدقة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت إنها ستوقف المعارك في محيط مصنع آزوفستال بماريوبول اليوم، موضحة أن القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال بماريوبول ستستلم اليوم.

أشارت إفادة عسكرية بريطانية اليوم الأربعاء إلى أن الوجود العسكري الروسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا آخذ في الزيادة، مضيفة أن القتال في منطقة دونباس يتصاعد مع سعي القوات الروسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

وجاء في الإفادة التي نُشرت عبر تويتر "سيظل النشاط الجوي الروسي في شمال أوكرانيا على الأرجح منخفضاً منذ انسحابها من شمال كييف. لكن لا يزال هناك خطر توجيه ضربات دقيقة صوب أهداف ذات أولوية في مختلف أنحاء أوكرانيا".

وأضافت "الهجمات الروسية على مدن في أوكرانيا تظهر نيتها محاولة عرقلة حركة التعزيزات والأسلحة الأوكرانية لشرق البلاد".

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق مما ورد بالتقرير.