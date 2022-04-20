تعرف على الموعد الجديد حول إجازة عيد الفطر لطلاب السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعديل موعد بدء إجازة عيد الفطر لجميع الطلاب والطالبات في المملكة.



وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه "حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ فقد وجّه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م".

وكان من المفترض أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام وفقاً للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الإثنين 24 / 9 / 1443هـ الموافق 25 / 4 / 2022م، قبل أن يتم تعديلها لمنح الطلاب مزيدا من أيام الراحة للاحتفال بالعيد.

ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات لاستكمال الدراسة، اعتبارا من السابع من شوال القادم.

ويشتمل الفصل الدراسي الثالث في السعودية على 3 إجازات مدرسية مطولة، الأولى هي إجازة عيد الفطر، والإجازة الثانية تبدأ بنهاية دوام (الثلاثاء) الموافق 23 شوال، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة.

فيما تبدأ الإجازة المدرسية المطولة الثالثة بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 15 من ذي القعدة، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة وتعد آخر الإجازات المطولة خلال العام الدراسي الحالي.

وبدأت السعودية هذا العام لأول مرة في تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية، وذلك بدءاً من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، فيما تم استبعاد الصفين الثاني والثالث الثانوي من هذا النظام الحديث، بسبب تعسر تطبيق القرارات المستجدة عليهم وذلك لاختلاف النظام بشكل كبير عما اعتادوا عليه طيلة السنوات الدراسية الماضية.

وأكدت وزارة التعليم السعودية أن هذا النظام يعد الخطوة الأولى من خطوات مخطط تطوير التعليم الذي يأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلنت الوزارة تقويم الفصل الدراسي الثالث، وذلك على النحو الآتي:

- يبدأ الفصل الدراسي الثالث في تاريخ 20/3/2022 ميلادياً، موافق هجرياً 17/8/ 1443.

- بداية إجازة عيد الفطر في تاريخ 24/9/1443 هجرياً، موافق ميلادياً 25/4/2022 (قبل تعديلها)

- بداية الدراسة بعد عيد الفطر بتاريخ 7/10/1443 هجرياً، موافق ميلادياً 8/5/2022.

- إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 24/10/1443 هجرياً، موافق ميلادياً 25/5/2022.

- بداية إجازة نهاية العام الدراسي الثالث في تاريخ 1/12/1443 هجرياً، موافق ميلادياً 30/6/ 2022.