عاجل.. القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم مؤسس ويكيليكس للولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سمح القضاء البريطاني في قرار جديد، اليوم الأربعاء، بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج للولايات المتحدة.



ومطلع العام الجاري رفض قاضٍ بريطاني، طلبا أمريكيا بتسليم مؤسس "ويكيليكس" للولايات المتحدة، التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس.

لكن ذلك القرار صادر عن القاضية فانيسا باريتسر، في محكمة "أولد بيلي" الجنائية، بالعاصمة لندن كان قابلا للاستئناف.

ووجه المدعون الأمريكيون لائحة اتهام إلى أسانج بشأن 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر، بسبب نشر موقعه "ويكيليكس" وثائق عسكرية ودبلوماسية مسربة قبل عقد من الزمن.

وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى السجن 175 سنة.

ويجادل محامو الأسترالي البالغ من العمر 49 عامًا بأنه كان يعمل كصحفي، ويحق له الحصول على حماية التعديل الأول لحرية التعبير لنشره وثائق مسربة كشفت عن مخالفات عسكرية أمريكية في العراق وأفغانستان.