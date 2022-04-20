شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الملك سلمان يستقبل رؤساء المجموعات الدبلوماسية في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين.



ونقل السفراء للملك سلمان خلال الاستقبال، تحيات وتهاني قادة الدول العربية والصديقة بشهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذه المناسبة.

وبادلهم الملك سلمان التهنئة بهذا الشهر الفضيل، وحمّلهم نقل تحياته لقادة الدول العربية والصديقة.

ويضم رؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة كل من: سفير الكاميرون رئيس مجموعة قارة أفريقيا ايا تيجاني، وسفير فلسطين رئيس مجموعة الدول العربية باسم عبدالله الآغا، وسفير ألبانيا رئيس مجموعة قارة أوروبا سامي شيبا، وسفير بروناي رئيس مجموعة قارة آسيا داتو يوسف إسماعيل، وسفير البرازيل رئيس مجموعة قارة أمريكا الجنوبية مارسيلو ديلانينا، وسفير أستراليا رئيس مجموعة دول أوقيانوسيا مارك دونوفان.