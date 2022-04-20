شكرا لقرائتكم خبر عن النقض توضح مبادئ نشر الصور الشخصية على السوشيال ميديا.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المستخدمين.. النقض توضح مبادئ نشر الصور الشخصية على السوشيال ميديا"، استعرض خلاله عدة مبادئ قضائية لمحكمة النقض بشأن نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، قالت فيه: "عدم جواز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بإذنه، الاستثناء فى ذلك كون الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، شريطة ألا يرتب عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره"، وإليكم نص التقرير كاملا: