النائب تيسير مطر يطلق مبادرة إنسانية لأعضاء النادي المصرى القاهري

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القاهرة - سامية سيد - أطلق النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس النادي المصرى القاهري مبادرة إنسانية لأعضاء نادى المصرى القاهرى، إذ أصدر قرارا بتأجيل سداد الاشتراكات والرسوم لمن يرغب من أعضاء النادى حتى ديسمبر 2022، مراعاة للظروف الحالية فى ظل موجة غلاء الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وجاءت هذه المبادرة غير المسبوقة على مستوى جميع الأندية المصرية تقديرا من النائب تيسير مطر رئيس نادي المصري القاهري لأعضاء النادى الذين عبروا عن شكرهم له وسعادتهم بهذا القرار، حيث أطلقوا تعبير "صانع السعادة" على النائب يسير مطر.

ويذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفقد النادى المصرى القاهرى المقرر تطويره بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وذلك برفقة مجموعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

والتقى الوزير مع مجموعة كبيرة من الشباب والفتيات من الفرق الكشفية وأعضاء النادي وبرلمان الشباب والطلائع وأعضاء مبادرة "شباب يدير شباب"، خلال مشاركتهم فى فعاليات المؤتمر الحوارى المُنعقد بالنادى تحت عنوان دور وزارة الشباب والرياضة فى تنمية الوعى الوطنى لدى شباب مصر.

ولفت وزير الشباب والرياضة الى الدعم الكبير للقيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقطاعى الشباب والرياضة، مقدماً التهنئة لأعضاء النادى المصرى القاهرى على الثوب الجديد للنادى وانشاءاته المتميزة التى سيضمها.