شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تقرر زيارة البحر الأحمر للوقوف على آخر مستجدات مكتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخارجية بمجلس النواب، الدعوة الموجهة من محافظ البحر الأحمر للجنة لزيارة المحافظة للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص مكتب التصديقات بالمحافظة.

وقررت اللجنة زيارة محافظة البحر الأحمر فى أسرع وقت للوقوف على المستجدات بشأن إنشاء مكتب تصديقات بالمحافظة لخدمة أهالي المحافظة.

وتنص المادة 88 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :"تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقاريرَ عن مهمتها، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها. كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات أو جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى أو لجانه، أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الأعمال والأنشطة التى أسهموا فيها.