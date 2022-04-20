مصفاة يابانية تعتزم شراء بدائل للخام الروسي من الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 12:50 مساءً

لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا ترخي بظلالها على أسواق النفط العالمية تزامنا مع تواصل البحث عن بدائل محتملة عن النفط الروسي.

وفي آخر المستجدات، أعلنت أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان أنها لا تعتزم شراء الخام الروسي قبل انتهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وإنها ستشتري إمدادات بديلة من الشرق الأوسط، بحسب ما كشف رئيس إينيوس هولدنجز اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس الشركة تسوتومو سوجيموري في تصريحات للصحفيين: “في الوقت الراهن، نعتزم الحصول على بدائل (للخام الروسي) من شركاء تجاريين حاليين مثل السعودية وأبوظبي والكويت، لكننا سنواصل جهودنا لتنويع مصادرنا لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط في المستقبل”.

وكان سوجيموري قد قال الشهر الماضي إن إينيوس توقفت عن شراء الخام الروسي ردا على غزو أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه “عملية خاصة”. وكانت اليابان مشتريا للخام الروسي في عام 2021.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة في آذار الماضي، أنها ستبيع 180 مليون برميل من الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي بمعدل مليون برميل يوميا ابتداء من أيار للمساعدة في كبح ارتفاع الأسعار الذي أعقب الأزمة الأوكرانية. ويمثل هذا أكبر سحب من المخزون منذ إنشائه في السبعينيات.

ويسحب أعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومنهم اليابان، 60 مليون برميل إضافية.

وفي السياق، قال سوجيموري، وهو أيضا رئيس اتحاد البترول الياباني: “هذه كمية كبيرة نسبيا وسيكون لها تأثير أكيد على سوق النفط”.

وأشار سوجيموري الى أن إينيوس تتلقى طلبات من المرافق لمضاعفة إمدادات زيت الوقود المستخدم في محطات الطاقة التي تعمل بالنفط بين أبريل نيسان وسبتمبر أيلول مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وأضاف: “لن نكون قادرين على تلبية الطلبات بالكامل، لكننا نريد أن نفعل ذلك قدر الإمكان”.

ألين يتراجع

تراجع الين اليوم الأربعاء إلى مستوى جديد هو الأدنى في 20 عاما مقابل الدولار، متأثرا بسياسة الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة في اليابان، والتي تتناقض مع زيادات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لسعر الفائدة.