زايد الشامسي يؤكد أن "يوم زايد للعمل الإنساني" استلهام لخطى القائد المؤسس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان المحامي زايد الشامسي، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، يعتبر يوم هام لاستلهام وتذكر خُطى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحرص على نشر الخير والعطاء محلياً ودولياً.



وأشار الشامسي إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف ذكرى وفاة القائد المؤسس، وشهر رمضان، شهر الخير والعطاء والمحبة والرحمة، يدفعنا جميعاً أبناء زايد جيلاً بعد جيل للسير على دربه في طريق العمل الإنساني.

دور الإمارات

وأضاف أن "دولة الإمارات والقيادة الرشيدة تمضي قُدماً في السير على نهج وفكر الشيخ زايد في حب الخير والعطاء، لذلك وصل وطننا إلى المركز الأول عالمياً في العمل الإنساني، وهو ما يدعونا للفخر والاعتزاز في أن نكون من أكثر الدول التي تعمل على إسعاد الناس من مختلف الجنسيات انطلاقاً من رؤية واضحة تضع الإنسانية جمعاء نصب أعينها بمختلف أعراقها وانتماءاتها".

دور المجتمع

وتابع الشامسي أن "الامارات وهي تحتفي بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، تقود اليوم العالم في العمل الإنساني وهذا إنجاز منقطع النظير لوطن يجمع في كنفه أكثر منغ 200 جنسية في تناغم ومساواة وعدالة، ومجتمع يحرص على نشر الخير عبر مشاركته الفاعلة في مختلف الحملات النسانية التي وصل صداها وأياديها الخيرة إلى مختلف أرجاء العالم".