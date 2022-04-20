قائد عسكري أوكراني يستغيث.. إليك ما حدث!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

طلب القائد الأوكراني لقوات مشاة البحرية المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الإجلاء إلى دولة أخرى.



وقال قائد اللواء 36 لمشاة البحرية في أوكرانيا، سيرهي فولينا، في رسالة فيديو مدتها دقيقة واحدة نشرت على فيس بوك في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء: "العدو يفوقنا بمقدار 10 إلى .1 نناشد جميع قادة العالم مساعدتنا".

وأضاف فولينا أن روسيا تتمتع بمزايا في القوات الجوية والمدفعية والقوات البرية والمعدات والدبابات.

ويدافع الجانب الأوكراني عن موقع واحد فقط، هو مصنع آزوفستال للصلب، حيث يحتمي المدنيون بالإضافة إلى الجيش.

وقال فولينا: "هذه هي مناشدتنا للعالم .. قد يكون هذا هو النداء الأخير في حياتنا. ربما نواجه أيامنا، إن لم تكن ساعاتنا الأخيرة".