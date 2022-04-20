أوكرانيا تعلن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن أوكرانيا توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن عمل ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول المحاصرة اليوم الأربعاء.



وكتبت على فيس بوك "بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في ماريوبول، هذا هو المكان الذي ستتركز جهودنا عليه اليوم".

أشارت إفادة عسكرية بريطانية اليوم الأربعاء إلى أن الوجود العسكري الروسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا آخذ في الزيادة، مضيفة أن القتال في منطقة دونباس يتصاعد مع سعي القوات الروسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

وجاء في الإفادة التي نُشرت عبر تويتر "سيظل النشاط الجوي الروسي في شمال أوكرانيا على الأرجح منخفضاً منذ انسحابها من شمال كييف. لكن لا يزال هناك خطر توجيه ضربات دقيقة صوب أهداف ذات أولوية في مختلف أنحاء أوكرانيا".

وأضافت "الهجمات الروسية على مدن في أوكرانيا تظهر نيتها محاولة عرقلة حركة التعزيزات والأسلحة الأوكرانية لشرق البلاد".

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق مما ورد بالتقرير.