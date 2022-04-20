عاجل.. وصول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء في الاتحاد، شارل ميشال، صباح الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، وفق ما كشف في تغريدة، وذلك في وقت تتعرّض أوكرانيا لهجوم روسي جديد واسع في شرق البلد.



وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورة له على رصيف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية "في كييف اليوم، في قلب أوروبا الحرّة والديموقراطية".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء عن مصادر بالإدارة الأمريكية القول، إن واشنطن تعد حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

ووفقاً لثلاثة من كبار مسؤولي الإدارة ومصدرين مطلعين، لا تزال تفاصيل الحزمة قيد المناقشة ويمكن أن تتغير.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس، إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا.

وذكر أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه يمكن الموافقة على الحزمة في غضون الـ 36 ساعة المقبلة، على الرغم من أن مسؤولاً آخر في الإدارة قال إن التوقيت ليس محدداً وقد يكون في غضون الأيام المقبلة.

وتأتي الحزمة الجديدة بعد أسبوع واحد فقط من موافقة إدارة بايدن على حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار.

وإذا تمت الموافقة على الحزمة الجديدة، سيصل إجمالي ما خصصته الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا لما يقرب من 3.4 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط).

وقال مسؤولو الحكومة الأمريكية، إن إدارة بايدن تعمل على إيصال المساعدة الأمنية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن لأنهم يعتقدون أن الحرب في مرحلة حرجة وأن استمرار المساعدة الأمريكية يمكن أن يحدث فرقاً.